Луцкий террорист несколько минут ждал ареста

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22.07.2020, 12:53, Новости дня

В Сети опубликовали видеозапись задержания террориста в Луцке Максима Кривоша, на ней запечатлено, как мужчина несколько минут ждал своего ареста.

«Здесь нам сбросили еще один видос с Луцка. Говорят, что это и было настоящее задержание террориста. Как-то очень странно и очень не похоже на правду, как думаете?» – говорится в публикации «Киева Оперативного», разместившего ролик в Facebook.

Тут нам скинули ще один відос із Луцьку. Кажуть, що це і було справжнє затримання терориста. Якось максимально дивно і дуже не схоже на правду, як гадаєте?

Опубликовано Киев Оперативный Вторник, 21 июля 2020 г.

Украинский журналист Андрей Павловский также опубликовал схожее видео, снятое под другим ракурсом. В этом ролике мужчина сдался добровольно, он ждал около двух минут до того момента, пока его не задержали.

«Террориста задерживают, отводят в сторону и начинают выводить заложников. А дальше через полторы минуты к автобусу подъезжает БТР под взрывы шумовой гранаты и начинается штурм», – написал Павловский.

Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм о проблеме жестокого обращения человека с животными «Земляне». Позднее видеообращение было удалено.

Напомним, луцкий террорист удерживал заложников более десяти часов. Была раскрыта личность террориста – им оказался ранее судимый Максим Кривош.





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