Меру пресечения луцкому террористу суд изберет 23 июля

22.07.2020, 12:50, Новости дня

Меру пресечения Максиму Кривошу, который удерживал заложников в Луцке, суд изберет завтра, 23 июля. Об этом в Facebook сообщает полиция Волынской области.

По данным правоохранителей, сегодня злоумышленнику объявят о подозрении.

За фактом учорашніх подій у Луцьку поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадженняВідомості внесено… Posted by Поліція Волинської області on Kolmapäev, 22. juuli 2020

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался. Никто из заложников не пострадал.

Против Кривоша правоохранители открыли четыре уголовных дела.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что Кривош дважды судим, около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм.

“ГОРДОН” следил за событиями в Луцке в режиме онлайн.