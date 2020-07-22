“Это не театр”. В СБУ рассказали, почему луцкий террорист минуту ждал задержания

22.07.2020, 12:50, Новости дня

Видеозапись дает неполное представление о том, что происходило в момент задержания Максима Кривоша, который более 12 часов удерживал заложников. Об этом на брифинге в Луцке 22 июля сказал начальник управления Службы безопасности Украины в Волынской области Павел Данюков, передает корреспондент “ГОРДОН”.

Он напомнил, что в кадре находились только автобус и террорист.

“Вы не видели, как на расстоянии с ним велись переговоры. У нас были подозрения, что в автобусе осталось взрывное устройство. Согласно нашим договоренностям, он оставил в автобусе сумку со взрывным устройством, и мы должны были убедиться, что у него нет прибора дистанционного управления, ведь заложники оставались в автобусе. Ему давались указания – поднять руки, опустить, повернуться, постоять”, – пояснил Данюков.

По его словам, сотрудники СБУ и Национальной полиции подошли к Кривошу только после того, как убедились, что угрозы заложникам нет.

“Была профессиональная необходимость, не думайте, что это театр”, – подчеркнул Данюков.

На кадрах с места событий видно, что Кривош вышел из автобуса и около минуты ждал, пока к нему подошли сотрудники правоохранительных органов.

ВИДЕОВидео: 24 Канал / YouTube

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался. Никто из заложников не пострадал.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что у Кривоша были сообщники в других городах Украины.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).