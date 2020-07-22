Мишустин назвал принятым решение об отмене режима ЕНВД

22.07.2020, 12:48, Новости дня

Решение об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года много раз обсуждалось и является принятым, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Мишустин заявил, что «ЕНВД в мире не применяется практически нигде, несколько африканских стран его оставили», потому «решение было принято, мы его много раз обсуждали», передает ТАСС.

По словам премьера, этот налоговый режим популярен, при этом за 2019 год совокупно 2,2 млн компаний, которые работали на режиме упрощенной системы налогообложения, заплатили налогов на 422 млрд рублей, а 2 млн налогоплательщиков, которые применяли режим ЕНВД, заплатили 65 млрд рублей – в семь раз меньше.

«Общая совокупная налоговая нагрузка в средней компании, кто на ЕНВД работает, – 0,8%. Они же не доплачивают в региональные бюджеты местные! В 2003 году этот режим был принят только из-за того, что мы не могли фактически получать достоверную информацию о работе компаний», – сказал премьер.

ЕНВД (или так называемая вмененка) является одной из самых простых и выгодных систем налогообложения для малого и среднего бизнеса. Он не зависит от полученной выручки, он рассчитывается исходя из предполагаемого – вмененного дохода по ставке от 7% до 15% в зависимости от региона России.

При этом те предприниматели, которые пользуются ЕНВД, освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС, кроме импортного, и налога на имущество, кроме рассчитываемого по кадастровой стоимости.

Минфин сообщал, что не рассматривает возможность продления ЕНВД после 2020 года из-за примеров его использования бизнесом для уклонения от налогов. Данный режим в РФ применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

Ранее Минфин в своем письме в правительство предложил продлить ЕНВД на год, до 1 января 2022 года.