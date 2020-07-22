Российско-турецкий патруль впервые прошел по всему маршруту в Сирии

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22.07.2020, 12:48, Новости дня

Российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в Сирии впервые прошло не по сокращенному участку трассы, а по всему маршруту, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

«Впервые совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М-4 <…> состоялось по всему маршруту от населенного пункта Трумба (2 километра западнее Саракиба) до населенного пункта Айн-эль-Хабр провинции Идлиб. Протяженность маршрута совместного патруля составила 71 километр», – передает ТАСС сообщение Центра.

С российской стороны к патрулированию было привлечено три БТР-82А, с воздуха маршрут контролировался беспилотниками ВКС. Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.

Напомним, 14 июля боевики в Сирии подорвали самодельное взрывное устройство на пути следования российского патруля во время совместного с Турцией патрулирования, трое российских военнослужащих получили легкие ранения.





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