Зеленский рассказал, почему выполнил требование захватившего заложников

22.07.2020, 12:40, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне лично участвовал в переговорах с захватившим автобус с заложниками в Луцке Максимом Кривошем, рассказал о подробностях разговора и о том, почему решил выполнить одно из требований Кривоша.

По словам Зеленского, разрабатывался вариант штурма автобуса, однако, опасаясь, что при нём могут погибнуть люди, президент решил лично поговорить с захватившим заложников.

Разговор, по словам президента, продолжался 7-10 минут. В его ходе была достигнута договорённость, что после освобождения трёх заложников Зеленский выполнит одно из требований Кривоша – выложит в сеть видео с призывом смотреть фильм «Земляне». Этот документальный фильм 2005 года поднимает тему эксплуатации животных человеком.

Кривош обещал Зеленскому после публикации видео отпустить всех заложников. Так и произошло. Зеленский после этого удалил видео о «Землянах».

«Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека то … я с такими принципами живу, жил и буду жить. Поэтому имеем результат. Результат – все живы» – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что захвативший заложников человек был задержан в результате штурма. Однако видео с места событий подтверждает слова Зеленского о том, что он отпустил заложников добровольно. На видео видно, что Кривош вышел из автобуса и ждал, когда будет задержан. Следом вышли и заложники.

Сообщается, что Кривош помещён в СИЗО, ему предъявлены обвинения в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия.

Заложники в городе Луцк Волынской области на западе Украины были захвачены утром во вторник. Вооружённый человек захватил автобус, в котором находились, по уточнённым данным, 13 человек. Захватчик сам позвонил в полицию и представился как «Максим Плохой».​

Он потребовал от руководителей Украины признать себя «террористами», а от президента Владимира Зеленского – записать видеообращение с призывом смотреть документальный фильм «Земляне».

Настоящее имя захватившего автобус –​ Максим Кривош. Он уроженец российской Оренбургской области, его дважды судили за разбой, мошенничество, бандитизм, вымогательство, всего он провёл за решёткой около 10 лет. О своём опыте написал книгу «Философия преступника». Захват заложников Кривош назвал «Днём антисистемы», он настаивал на скорейшем выполнении своих требований.

Полиция сообщила о задержании нескольких сообщников Кривоша в других городах Украины, в частности в Харькове. В чём состояла их роль – неясно.