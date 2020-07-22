Помпео обсудит с премьером Дании «Северный поток-2»

22.07.2020, 12:40, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео намерен обсудить ситуацию с газопроводом «Северный поток-2» на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене в среду.

Газопровод, который Россия стремится достроить, будет доставлять газ в Европу по дну Балтийского моря. Недостроенный участок газопровода проходит через экономическую зону Дании.

На прошлой неделе Помпео предостерег компании от помощи России в завершении трубопровода стоимостью около 11 миллиардов долларов на том основании, что он укрепит контроль Кремля над энергетическим рынком Европы и накажет Украину, которая борется с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны.

Трубопровод серьезно повлияет на потоки природного газа, перенаправив их в обход Украины, лишив Киев сборов за транзит, составляющих миллиарды долларов ежегодно.

Темы дискуссии в Копенгагене также будут включать вопросы безопасности, торговли и влияния пандемии коронавируса на международное сотрудничество.