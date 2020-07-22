Эксперт Анна Агурина: парфюмерия способна провоцировать воспоминания и возвращать в детство

22.07.2020, 12:30, Разное

Руководитель «Проекта Парфюмер» Анна Агурина пояснила о свойствах запахов. Оказалось, ароматы парфюмерии способны возвращать человека в детство и провоцировать воспоминания.

Как сообщают корреспонденты Nation News, недавно новую коллекцию парфюмов с необычными ароматами запустил бренд Demeter. Цель линейки – вернуть покупателя духов компании в дни детства. Среди наименований новинок есть «Мамина помада», «Подоконник с геранью» и даже «Прятки в шкафу». Руководитель лаборатории персональных ароматов Анна Агурина пояснила о свойствах запахов, так, они должны вызывать не только эмоции и новые ощущения, но и провоцировать воспоминания. Таким образом они заставляют снова переживать определенные чувства из прошлого. При этом задача создать подобный парфюм является очень сложной.

Кроме того, Агурина считает, что именно старые, знакомые ароматы имеют наибольшие шансы на успех. Новые же запахи чаще всего не получают такой популярности, как те, которые связаны с пережитым опытом. Так, запах «Подоконника с геранью» не просто воспроизводит цветочный аромат, но и включает компоненты, ассоциирующиеся с утром и родным домом. Профессионалы при соединении эфирных масел и парфюмерных молекул стараются воссоздать те впечатления, которые вызывало в детстве утро, семейный уют и цветы в горшке.

При разработке аромата духов «Мамина помада» парфюмер также не ограничивался только лишь запахами компонентов косметического средства. Ведь любая девочка, когда-нибудь красившаяся тайком помадой мамы, помнит ощущения некоего таинства. При этом мастер по ольфакторному дизайну учел и такую сторону истории, как одиночество ребенка после ухода мамы на работу. Поэтому данный запах не все клиенты оценивают, как приятный, но в этом и состоит его задача, – вернуть воспоминания о прошлом именно таком, каким оно было.