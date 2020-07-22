Мишустин заявил о вере в потенциал Союзного договора РФ и Белоруссии

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22.07.2020, 12:30, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что верит в потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией.

Мишустин сообщил на отчете правительства РФ в Государственной Думе, что глубоко верит в «потенциал Союзного договора» и считает, что «работа, которая была проведена, связанная с интеграцией и проработкой дорожных карт по всем направлениям взаимодействия с Белоруссией, была сделана отличная», передает РИА «Новости».

Он добавил, что осталось совсем мало вещей, которые надо обсудить.

Мишустин добавил, что верит: если РФ и Белоруссия совместно по этим дорожным картам создадут единое пространство, примут единый налоговый кодекс, когда можно будет унифицировать ставки и подходы, «то мы сможем разговаривать, в том числе, о механизме ценообразования на энергоносители уже, как в принципе предлагают наши белорусские партнеры».

«Теперь по поводу вашего вопроса по ЕврАзЭс (ЕАЭС) и про Белоруссию. Абсолютно очевидно, что это наши братья, соседи. Мы стратегически с этими странами взаимодействуем, живем, общаемся. Для нас очень важно, чтобы точно абсолютно определенные цели развития союза исполнялись – это четыре свободы. Свобода движения товаров, свобода передвижения услуг, свобода движения капитала и рабочей силы. Вот это четыре столба, на которых мы базируемся», – сказал он.

Ранее Кремль подтвердил актуальность темы Союзного договора РФ и Белоруссии.





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