В центре Москвы найдено тело убитой незадолго до свадьбы девушки

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22.07.2020, 12:30, Разное

В Москве найдено тело девушки, которая была убита незадолго до свадьбы. Ее труп находился в центре российской столицы в квартире на Колпачном переулке.
Девушка лежала на кровати, на ее теле были обнаружены рубленые раны, вокруг находились множественные следы крови. Известно, что на август нынешнего года у нее планировалась свадьба. Труп девушки обнаружила мать жениха, когда вернулась домой с дачи. Сам же избранник погибшей не выходит на связь, его разыскивают.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело. Его расследование продолжается, пишет телеграм-канал Mash.





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