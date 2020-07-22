В центре Москвы найдено тело убитой незадолго до свадьбы девушки

22.07.2020, 12:30, Разное

В Москве найдено тело девушки, которая была убита незадолго до свадьбы. Ее труп находился в центре российской столицы в квартире на Колпачном переулке.

Девушка лежала на кровати, на ее теле были обнаружены рубленые раны, вокруг находились множественные следы крови. Известно, что на август нынешнего года у нее планировалась свадьба. Труп девушки обнаружила мать жениха, когда вернулась домой с дачи. Сам же избранник погибшей не выходит на связь, его разыскивают.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело. Его расследование продолжается, пишет телеграм-канал Mash.