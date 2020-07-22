 

У станции киевского метро началась эвакуация людей

22.07.2020, 12:30, Новости дня

В Киеве закрыта станция метро «Вокзальная», правоохранители ведут проверку, сообщили в пресс-службе метрополитена.

«Внимание! Станция «Вокзальная» закрыта на вход и выход. Правоохранители проводят проверку», – говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

Причина закрытия станции не сообщается.

Поблизу із станцією метро «Вокзальна» знайшли ще одну підозрілу валізу. Проводиться евакуація.

Опубликовано Киев Оперативный Среда, 22 июля 2020 г.

Портал «Киев Оперативный» в Facebook уточнил, что у станции найден «подозрительный чемодан», проводится эвакуация людей. В опубликованном ролике видно, как станцию огородили лентой, на месте работают правоохранители.

Во вторник в Киеве нацполиция обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский».





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Рубль вырос к доллару и евро

15.07 / Уникальный робот поможет пациентам с нарушениями моторно-двигательного аппарата

13.06 / В Россию прибыли военные из Казахстана для участия в параде Победы

03.07 / Грузинский парламент утвердил поправки в Избирательный кодекс 

15.07 / К появлению разных видов динозавров привело изменение климата

16.07 / Пекин обвинил США в попытке сдержать развитие Китая

25.05 / Масочный режим будет действовать в России еще 1-2 месяца – глава Роспотребнадзора

25.06 / На Украине избили битами члена партии Шария

26.05 / Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу

08.06 / Предсказан глубочайший со времен Второй мировой спад экономики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска