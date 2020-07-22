У станции киевского метро началась эвакуация людей
22.07.2020, 12:30, Новости дня
В Киеве закрыта станция метро «Вокзальная», правоохранители ведут проверку, сообщили в пресс-службе метрополитена.
«Внимание! Станция «Вокзальная» закрыта на вход и выход. Правоохранители проводят проверку», – говорится в сообщении метрополитена в Twitter.
Причина закрытия станции не сообщается.
Поблизу із станцією метро «Вокзальна» знайшли ще одну підозрілу валізу. Проводиться евакуація.
Опубликовано Киев Оперативный Среда, 22 июля 2020 г.
Портал «Киев Оперативный» в Facebook уточнил, что у станции найден «подозрительный чемодан», проводится эвакуация людей. В опубликованном ролике видно, как станцию огородили лентой, на месте работают правоохранители.
Во вторник в Киеве нацполиция обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский».
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