В Петербурге пьяный мужчина стрелял в хозяйку енота и пытался его отобрать

22.07.2020, 12:30, Разное

В Петербурге пьяный житель начал стрелять в женщину, которая является владелицей енота. Злоумышленник хотел отобрать животное, но его планы не увенчались успехом.

Вечером жительница вместе с енотом отправилась на прогулку. Она резко услышала выстрелы вблизи. Когда хлопки закончились, жительница Петербурга увидела мужчину с оружием. Тот сразу же обратил внимание на енота и стал пытаться забрать его себе. Злоумышленник говорил, что владеет собственным питомником.

Женщина кричала, плакала, не давала вырвать мужчине поводок у нее из рук. Прохожие, которые наблюдали за этим, вызвали сотрудников правоохранительных органов, пишет телеграм-канал Hue.