 

Мнение: Сколько в стране шаманов?

22.07.2020, 12:30, Разное

Шамана Александра Габышева выписали из психоневрологического диспансера, куда его отравили по решению  суда.

Защита шамана утверждает, что согласно заключению независимого специалиста, до госпитализации у Габышева не было признаков временного или хронического психического расстройства, а врачи республиканского психдиспансера отправили шамана на лечение, не проведя необходимое исследование.

Но у психоневрологический диспансер настоял на своем: что Габышев «страдает переоценкой своей личности», потому что он высказывает идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом», а также «призывает к свержению законно избранной власти». Хотя Габышев, помнится, наоборот, обещал охранять  Путина…

Но  логика якутских психиатров интересная!  Критиковать Путина и других представителей «законно избранной власти» могут только психи и шаманы? Эдак палат на всех не хватит.

И еще вопрос. Как быть с теми, кто наоборот поддерживает «законно избранную власть», как в Хабаровске? Тоже психи?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин





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