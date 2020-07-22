В московский суд поступило дело Ефремова

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22.07.2020, 12:23, Разное

В Пресненский суд столицы 22 июля поступило уголовное дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает сетевое издание “Москва 24”. Оно было зарегистрировано. За два дня до этого прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов на автомобиле Jeep вылетел на встречную полосу в районе Смоленской площади в центре Москвы. В результате аварии скончался водитель фургона Сергей Захаров.

Процесс еще до своего начала вызвал широкий общественный резонанс. Внимание привлекли как адвокаты с обеих сторон, так и обстоятельства ДТП. Ефремов в момент аварии находился в невменяемом состоянии, а позже отметился противоречивыми высказываниями.





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