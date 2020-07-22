Канье Уэст признался, что последние два года пытается развестись с Ким Кардашьян

22.07.2020, 12:18, Разное

Канье Уэст продолжает откровенничать с подписчиками в Twitter. Вчера рэпер рассказывал, как его жена Ким Кардашьян вместе с мамой Крис Дженнер пыталась отправить его в психиатрическую лечебницу после предвыборного выступления, а сегодня на очереди – новые признания. Так, Канье сообщил, что, оказывается, последние несколько лет пытался развестись со своей супругой.

Я пытался добиться развода с момента встречи Ким с Meek Mill в номере Waldorf для “обсуждения тюремных реформ”.

Meek – мой друг, он был почтителен… Ким перешла черту. Я стою 5 миллиардов долларов и даже больше – так думает Христос. Но никто из вас не слушал MJ, а теперь вы им верите??

Крис и Ким сделали заявление без моего одобрения. Жена не должна так поступать. Белое превосходство,

– вот лишь некоторые из твитов Канье, которые он опубликовал этой ночью. Разумеется, как и предыдущие высказывания, эти были удалены спустя несколько минут после публикации. Но интернет помнит все!

Удаленные посты Канье УэстаРэпер Meek Mill, которого Канье упоминает в своем посте, работал с Ким Кардашьян два года назад. Вместе они выступали на саммите, посвященном тюремной реформе, который проходил в Лос-Анджелесе в ноябре 2018 года.

Поклонники Уэста уверены, что музыкант сейчас переживает маниакальный эпизод биполярного расстройства. О том, что он страдает от этого психического состояния, Канье не раз рассказывал в своих интервью.

Канье Уэст с детьми от Ким Кардашьян