Ученые: Первые пандусы для инвалидов появились в Древней Греции

22.07.2020, 12:17, Разное

Американские исследователи исследовали историю такой конструкции, как пандус для инвалидов. Оказалось, что первые подобные приспособления появились впервые в городах Древней Греции.

Как пишет «Ньюинформ», специалисты Калифорнийского Университета опубликовали результаты научной работы о жизни в античной Элладе. Забота о ближних была присуща обществу и в те далёкие времена. В общественных местах в греческих полисах были оборудованы специальные конструкции для более удобного перемещения людей с физическими недостатками. Архитектура Древней Греции учитывала необходимость адаптации строений к нуждам инвалидов. Первые пандусы, выявленные в городах Эллады, учёные относят к четвертому веку нашей эры.

Интересно, что конструкции в домах и местах общего пользования вроде бань и библиотек, исследователи обнаруживали и раньше. Однако никто почему-то не уделил должного внимания этому факту. Исследование археолога Дебби Снид стало первым, раскрывшим тему заботы людей об инвалидах в древние времена. Впрочем, некоторые учёные и до этого описывали пандусообразные строения у зданий в Древней Греции. Однако их предназначением они называли транспортировку животных для совершения жертвоприношений.

Снидд уверена, что такой вывод является ошибочным, и настоящей целью этих пристроек является предоставление людям с ограниченными возможностями доступа в помещения наравне с другими. Это подтверждает и наличие пандусов в святилищах бога медицины Аклепсия. Сюда люди с различными заболеваниями обращались за помощью. Более того, исследователь утверждает, что ещё в Древней Греции граждане с увечьями уже получали пособие по инвалидности. Это объясняется тем, что многие из них ранее были солдатами и получили ранения в боях.