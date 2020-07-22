Мишустин рассказал о совете Жириновского перед отчетом в Госдуме

22.07.2020, 12:16, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал ему не говорить «нет» в общении с депутатами во время отчета в Госдуме.

«Вы знаете, во время подготовки к отчету в свое время Владимир Вольфович Жириновский мне посоветовал не говорить «нет» ни на один из заданных вопросов», – передает ТАСС ответ Мишустина на вопрос депутата от фракции ЛДПР Бориса Пайкина об отмене режима ЕНВД – единого налога на вмененный доход – с 1 января 2021 года.



