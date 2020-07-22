 

Московские власти разрешили выпускной в парке Горького

22.07.2020, 12:16, Новости дня

Правительство Москвы решило позволить провести выпускной вечер школьникам 24 июля в Парке Горького, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Мы готовились к выпускному. Хочу всех обрадовать – показатели заболеваемости, действительно, идут вниз, и мы можем на сегодняшний день организовать и провести праздник для московских выпускников. Праздник пройдет 24 июля в Парке Горького», – цитирует заммэра ТАСС.

Ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что дистанционное обучение не снизило уровень подготовки учеников, это демонстрируют предварительные результаты ЕГЭ-2020.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что первые итоги ЕГЭ обнадеживают с точки зрения качества перестроенного образовательного процесса в столичных школах во время распространения коронавируса.





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