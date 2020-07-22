Американский политолог – пандемия подорвала статус США как мирового лидера

22.07.2020, 12:15, Новости дня

Подход администрации Трампа, заключающийся в необходимости увеличения военной мощи для эффективного участия в конкуренции великих держав, далёк от реальности, считает политолог Пол Машгроу. В своей статье для The Business Insider Машгроу пишет, что успех в такой конкуренции принесут вложения в куда менее заметные сферы жизни, такие как здравоохранение, что доказывается провальными попытками США сдержать пандемию коронавируса, нанёсшую серьёзный удар по американской экономике и репутации страны как мирового лидера.



Reuters

На протяжении многих лет администрация Трампа, высокопоставленные чиновники и аналитики международных отношений говорили о том, что США вступают в период «конкуренции великих держав», пишет политолог Пол Машгроу в своей статье для The Business Insider.

Такая реалистическая концепция подталкивает США к переосмыслению политики, направленной на интегрирование других стран в мировой порядок, возглавляемый Вашингтоном, отмечает издание: она подразумевает необходимость инвестиций в «жёсткую силу», то есть в военный потенциал.

Однако на самом деле эта концепция далека от реального представления о том, что действительно требуется для конкуренции великих держав, пишет Машгроу. Военная мощь играет определённую роль, но страны всегда соревновались между собой не в строительстве большего количества танков и боевых кораблей. Подготовка к эре конкуренции великих держав требует внимания к менее заметным сферам жизни, таким как здравоохранение.

Как отмечает автор, в современном мире, когда, ввиду наличия ядерного оружия, возможность победы в конвенциальной войне сведена к нулю, на первый план выходят репутация, привлекательность и компетентность правительства. На этом фоне, неспособность США эффективно противостоять пандемии коронавируса серьёзно подорвала конкурентоспособность Вашингтона.

Пандемия показала, что политики в США на протяжении долгого времени принимали «силу» Вашингтона как данность и не заботились о том, чтобы поддерживать её источники, куда менее яркие и заметные, чем новые ракеты или авианосцы. В результате, провальная реакция на пандемию подточила основы «жёсткой» и «мягкой» силы США. В качестве примера, Машгроу приводит данные опросов: до пандемии опрос исследовательского цента Pew показал, что 54% респондентов за пределами американской территории имеют хорошее представление о США. Теперь же, согласно новостным сводкам из других стран, значительная часть мирового населения в ужасе от того, как США справляются с пандемией.

Кроме того, экономические последствия пандемии лишь ускорили процесс, в результате которого Китай обгонит США по всем экономическим показателям, пишет автор. Американское лидерство в науке и противостоянии катастрофам открыто пошатнулось.

Как пишет Машгроу, ещё в 2016 году эксперты предупреждали о том, что финансирование американского здравоохранения сокращается. В 2020 году бюджет Центра по предотвращению и контролю за заболеваниями США составлял $1,2 млрд, в то время как военные расходы США за 2019 год составили $732 млрд.

При этом урон, нанесённый пандемией, может носить долгосрочный характер, предупреждает Машгроу. Она уже ослабила позиции США в мировом туризме и мировой торговле. Пока в США эпидемия не взята под контроль, прочие страны вряд ли согласятся впускать американцев без визы и без карантина. Одновременно с этим, атаки Трампа на ВОЗ ещё сильнее снижают уверенность мира в том, что Вашингтон способен вновь взять на себя лидерство.

Сторонники военного подхода к конкуренции великих держав утверждают, что являются реалистами, пишет Машгроу, однако коронавирус показал, что основы их подхода прогнили. Вступление в борьбу великих держав без гарантий функционирования правительства внутри страны — это не реализм, а фантастика, считает автор.