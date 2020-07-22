 

Павел Прилучный жестко осадил подписчика за вопрос о личной жизни

22.07.2020, 12:09, Разное

Павел Прилучный уже давно сделал свой аккаунт в микроблоге Instagram закрытым, игнорируя комментарии хейтеров. Однако недавно актер не выдержал и жестко осадил подписчика, который задал ему вопрос о личной жизни.
Экс-супруг Агаты Муцениеце считает, что он не должен отчитываться по поводу своих отношений с женщинами. Сначала поклонники обсуждали домашнее насилие, позже – развод Павла Прилучного с женой, а теперь – его роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. После того, как актер сделал очередную публикацию, в его адрес был направлен поток негативных комментариев от хейтеров. В результате он ответил одному из подписчиков, предложив смотреть «Дом-2», чтобы там «копаться в чужих грязных трусах». Павел Прилучный подчеркнул, что личная жизнь касается только его самого и обсуждать это он не намерен.

В браке с Агатой Муцениеце, с которой он познакомился на съемках «Закрытой школы», актер прожил около девяти лет. На протяжении их совместной жизни часто появлялись слухи о различных выходках артиста, но супруга ничего не комментировала, чтобы сохранить семью ради детей. Во время карантина Павел Прилучный вел себя агрессивно, поэтому актриса забрала сына и дочь, съехав от него.

В СМИ появилась информация о том, что Павел Прилучный познакомился с Мирославой Карпович, когда они работали над спектаклем «Косметика врага». По некоторым данным, флиртовать актер начал с новой возлюбленной еще будучи в браке. Звезда «папиных дочек» была замечена с Павлом Прилучным и его детьми во время отдыха в Крыму.





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