Личное: Guilty pleasures

22.07.2020, 11:55, Разное

Ну, что, мои золотки? Дождались? Теперь я точно знаю, каким таким запретным удовольствиям вы будете предаваться по ночам под одеялом.



Фото: dreamstime.com

А, может быть, даже и не по ночам и не под одеялом, а в туалете или в ванной, например!

Вы будете… Догадались?

Читать и комментировать меня! Ведь именно это — ваше самое тайное, самое запретное удовольствие, не так ли?

Видео: моё!

Наконец-то, Livejournal разродился и выпустил нормальное приложение. Вот прям очень крутое! Тормозили-тормозили годами, но родили! И родили так, что по жизни критично настроенная я — в полном и абсолютном щенячьем восторге.

Что особенно понравилось:

1. Записи можно листать сверху вниз, можно — справа налево. Супер-удобно.

2. Наконец-то, не пропустишь комментарий: есть уведомления о комментариях и реакциях на записи и комментарии. Теперь, сделав запись или оставив комментарий, вы не прощёлкаете ответы и реакции к нему.

3. Появились личные сообщения! Раньше их тупо не было.

4. Можно читать без регистрации, можно авторизоваться через Facebook, ВКонтакте и даже через Apple id и оставлять комментарии.

7. Мой блог можно найти в рейтинге или в поиске по запросу «lena».

8. Ссылкой на записи можно делиться в соцсетях и мессенджерах.

6. Без рекламы!!!

Скачать: iOS, Android.

Классных вам ночей! И не только со мной, разумеется, бгг.