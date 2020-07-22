Ученые нашли особые клетки у переболевших COVID-19

22.07.2020, 11:53, Разное

Ученые из США и Сингапура путем исследований у пациентов, болевших на COVID-19, обнаружили Т-клетки, которые способны запоминать вирус. Применив эти данные, эксперты хотят изменить ход событий пандемии 2019-2020 годов.

Это заявление стало основанием полагать, что у людей может сохраниться иммунитет к возбудителю пандемии. Использование этих данных поможет специалистам в разработке вакцины.

Анализ исследования показал, что у людей, которые в 2003 году перенесли вспышку вируса SARS, присутствуют точно такие же Т-клетки и они сохранились до сегодняшнего дня. Дело в том, что на белок, который находится в оболочке вируса, Т-клетки запускают кооперативную реакцию – иммунный ответ. Идет распознавание, запоминание и уничтожение патогенов, способных навредить организму.

Клетки, которые борются с обычной вирусной простудой, неактивные против COVID-19. Болезни 2003 и 2019 годов относятся к одному штамму – коронавирус и имеют один и тот же белок в структуре. Теперь ученые, основываясь на данных двух заболеваний, более углубленно изучают вопрос про иммунитет. Это поможет понять, будет ли эффект от вакцин, как долго может храниться иммунитет и сможет ли заразиться человек повторно.