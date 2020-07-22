Девушку нашли убитой в центре Москвы за две недели до свадьбы

22.07.2020, 11:53, Новости дня

Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели девушки в центре столицы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Поступила информация, что по адресу Колпачный пер., д. 6, стр. 5 обнаружен труп девушки 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений в области головы, туловища и конечностей, от которых наступила смерть последней. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»)», – передает АГН «Москва» слова источника в правоохранительных органах.

По его словам, в момент прибытия сотрудников полиции на месте происшествия находилась мать молодого человека, c которым встречалась погибшая девушка. Женщина уточнила, что 8 августа у пары была назначена дата росписи.

«Сын временно не работает, подрабатывал на стройках: где именно, не рассказывал. С помощью камер видеонаблюдения установлено, что погибшая заходила в подъезд дома вместе со своими молодым человеком. В настоящее время он на связь до сих пор не вышел и его место нахождение неизвестно», – добавил источник.

Старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) по Москве Юлия Иванова подтвердила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению», – добавила представитель СК.