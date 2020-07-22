Диетолог сообщила о пользе зеленого горошка

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22.07.2020, 11:53, Разное

Ольга Кондратенко, диетолог, сообщила, какую пользу для организма приносит зеленый горошек. Продукт не только богат на витамины, но и помогает в процессе похудения.
Бобовые считаются источником растительного белка, который необходим в период утраты лишнего веса. В зеленом горошке много витаминов B, PP, E, A, K. Также в нем есть макроэлементы: магний, селен, железо, фосфор. В плодах содержатся и определенные кислоты, которые выступают в качестве нейромедиаторов, улучшая функции головного мозга. Лучше всего зеленый горошек есть в свежем виде, так как пищевые волокна нормализуют пищеварительный процесс.

Витамины, которые содержатся в плоде, оказывают положительное влияние на сердце, стабилизируют давление. Селен считается антиоксидантом, который высвобождает свободные радикалы из организма, препятствуя старению. Зеленый горошек также назначают для профилактики атеросклероза, при сахарном диабете. Эксперт напоминает, что имеются и противопоказания. Не рекомендуют продукт при послеоперационных состояниях, острых ситуациях. Перед употреблением или при проблемах со здоровьем стоит получить консультацию доктора.





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