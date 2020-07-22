 

Мишустин пострадал из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии»

22.07.2020, 11:48, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что поддержит законопроект о «гаражной амнистии».

«Законопроект подготовлен, я лично его буду поддерживать. Потому что это восстановление справедливости. Если у человека был гараж, нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил», – передает РИА «Новости» слова Мишустина в ходе выступления с отчетом о работе правительства в Госдуме.

Он рассказал депутатам, что и сам пострадал от отсутствия соответствующего закона.

«Я сам пострадал из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии». У меня был гараж, его, к сожалению, мы не смогли удержать», – сказал Мишустин.

«Если у человека был гараж, нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил», – передает ТАСС слова премьера.

В феврале 2020 года Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии. В Росреестре считают, что годами граждане не могли оформить такие объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов. В связи с этим количество фактически существующих, но при этом не оформленных в установленном порядке объектов, значительно выше.

По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, «гаражная амнистия» поможет более 4,5 млн автовладельцам.





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