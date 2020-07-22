“Шансы высокие”. В “Слуге народа” прокомментировали слухи о выдвижении Юзика на должность мэра Кривого Рога

22.07.2020, 11:46, Новости дня

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Юрий Корявченков, известный как Юзик, получил бы поддержку на выборах мэра Кривого Рога. Такое мнение глава партии, нардеп Александр Корниенко выразил 21 июля на пресс-конференции, информирует УНИАН.

“Как только придет время, мы объявим кандидатов. Насчет Юрия Корявченкова, думаю, что его шансы высокие в Кривом Роге”, – сказал он.

По словам главы “Слуги народа”, партия поддержит Юзика, если тот изъявит такое желание, “но выдвижение кандидатов, согласно новому избирательному кодексу, – это ответственность областных организаций, городских и центрального аппарата”.

“Будем определяться”, – отметил Корниенко.

Сейчас мэром Кривого Рога является Юрий Вилкул.

Юзик до избрания нардепом участвовал в работе студии “Квартал 95”.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.