Против луцкого террориста открыли четыре уголовных дела

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22.07.2020, 11:46, Новости дня

Правоохранители открыли четыре уголовных дела против Максима Кривоша, который удерживал заложников в Луцке. Об этом 22 июля в Facebook сообщает полиция Волынской области.

“Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины”, – уточнили в полиции.

В настоящее время Кривош находится в изоляторе временного содержания.

За фактом учорашніх подій у Луцьку поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадженняВідомості внесено…

Posted by Поліція Волинської області on Kolmapäev, 22. juuli 2020

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался. Никто из заложников не пострадал. 

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что Кривош дважды судим, около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм.

“ГОРДОН” следил за событиями в Луцке в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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