 

Куценко показал фото 40-летней давности: Парень – огонь

22.07.2020, 11:43, Разное

Актер вспомнил дни проведения Олимпиады-80. На фотографии, опубликованной в “Инстаграм”, Гоша Куценко запечатлен в форме моряка.

Артист поинтересовался у подписчиков, как они выглядели в 80-м. Одни сообщили, что их еще не было в планах родителей, а другие поделились воспоминаниями. За микроблогом знаменитости следят поклонники разного возраста.

Куценко любит вспомнить былое и публиковать снимки из архива. В мае он прислал телеведущей Лере Кудрявцевой фото 1996 года. На снимке звезды позируют с Игорем Верником.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Гоша Куценко (@goshakutsenko) 21 Июл 2020 в 5:42 PDT

Гоша Куценко – символ 90-х.
Широкую известность получил благодаря ролям в фильмах “Мама, не горюй” и “Антикиллер”. Также является кинорежиссером, сценаристом, продюсером, певцом и общественным деятелем.

Актер женат на Ирине Скриниченко. Первой супругой звезды театра и кино стала его коллега Мария Порошина. В 1996 году у пары родилась дочь Полина. Семейная жизнь артистов длилась всего пять лет, но они сохранили теплые дружеские отношения по сей день.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Все внимание на обручальное кольцо: Дольф Лундгрен и его молодая невеста на прогулке в Лос-Анджелесе

22.05 / Почти половина инфицированных россиян переносят SARS-CoV-2 бессимптомно — Роспотребнадзор

10.05 / “Самый дорогой праздник”: Путин поздравил россиян с Днем Победы

14.07 / В Челябинске пациент умер во время компьютерной томографии

26.05 / Мнение: Тренд-слова в ВКонтакте

16.07 / Алиса Казьмина: Андрей со всеми детьми “в прекрасных отношениях”, но выгоняет их на улицу

13.06 / «Конец – это всегда начало чего-то»: Рустам Солнцев высказался о Михаиле Ефремове

29.05 / Показан не вышедший смартфон Meizu сразу с двумя экранами

16.07 / Мнение: Посторонние, покиньте палату

24.05 / У игрока “Спартака” выявили коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска