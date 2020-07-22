Коронавирус в России: за сутки выявлено 5 862 инфицированных

22.07.2020, 11:43, Разное

За последние сутки выявлено 5 862 носителя инфекции. Скончались 165 пациентов.

За время эпидемии коронавирусом в России заразились 789 190 человек. 572 053 пациента выздоровели, из них за последние сутки – 9 669. Скончались – 12 745 человек.

В Москве за истекшие сутки выявлено 638 носителей коронавируса. В Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе – 234 и 221 соответственно.

Первая волна коронавируса в России будет продолжаться, пока инфекцию не перенесет 70-80% населения, считает академик РАН Сергей Зверев. Карантин на этом этапе уже не имеет смысла, уверен ученый.

Потребительский рынок Подмосковья преодолел весеннее снижение, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. До введения ограничительных мер оборот составлял более 58 миллиардов рублей, в апреле он упал до 34 миллиардов, а сейчас превысил 66, уточнил глава региона.

В то, что первая волна эпидемии коронавируса в мире закончилась и второй не будет, верят только 27% россиян, следует из опроса Wanta Group. Менее половины граждан ждут прихода второй волны до конца текущего года.

Число заразившихся коронавирусом в мире достигло почти 15 миллионов. Самая сложная ситуация в США, где выявлено 3,9 миллиона инфицированных. Президент Дональд Трамп посоветовал согражданам носить маски в людных местах.