США предложили награду за содействие аресту главы Верховного суда Венесуэлы

22.07.2020, 11:35, Новости дня

США ввели санкции против главы Верховного суда Венесуэлы Майкеля Морено и объявили награду в размере 5 миллионов долларов США за информацию, которая приведет к его аресту или осуждению за предполагаемую причастность к транснациональной организованной преступности.

В заявлении госсекретаря Майка Помпео отмечается, что вознаграждение предлагается в рамках Программы по выплате наград за содействие в поимке членов транснациональных организованных преступных группировок, которую осуществляет Госдепартамент.

Помпео заявил, что Морено «лично получал деньги или имущественные взятки, которые давались, чтобы он повлиял на исход гражданских и уголовных дел в Венесуэле».

Морено заявил, что судебная система Венесуэлы не согласится с «попечительством» иностранного правительства.