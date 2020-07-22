Скандалы: К миллиардам Алексея Шапошникова не нашлось претензий

22.07.2020, 11:31, Разное

Как Мосгордума отказалась проверять декларацию своего спикера

Комиссия Мосгордумы по контролю за сведениями о доходах не будет проверять достоверность деклараций спикера думы Алексея Шапошникова, заработавшего за 2019 год почти 2 млрд руб. Соответствующие запросы, направляли оппозиционные депутаты и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Комиссия посчитала, что господин Шапошников исчерпывающе ответил на все вопросы на закрытых заседаниях специальной рабочей группы, а допуск других депутатов к его документам нарушит закон о персональных данных. Автор одного из запросов Михаил Тимонов не исключает, что право на допуск к документам спикера ему придется отстаивать через суд.

Комиссия Мосгордумы по контролю за достоверностью депутатских деклараций о доходах отклонила запросы депутатов Михаила Тимонова (СР), Евгения Ступина (КПРФ) и Павла Тарасова (КПРФ) о проверке достоверности сведений в декларации спикера думы Алексея Шапошникова, заработавшего за 2019 год почти 2 млрд руб. Не был удовлетворен и аналогичный запрос ФБК.

Поводом для запросов стали декларации господина Шапошникова за 2018 и 2019 годы.

В 2019 году он стал самым богатым депутатом Мосгордумы с доходом 1,9 млрд руб. (в 2018 году он заработал 24,4 млн руб.), а в декларации за 2018 год ФБК обнаружил отсутствие доходов в размере 870 млн руб. Сам господин Шапошников пояснил, что получил эти деньги от продажи активов в 2018 году, но задекларировал их за 2019 год, когда была завершена сделка, в закрытой части декларации. Эти средства он вложил в уставный капитал ООО «Ваш консалтинг».

11 июня комиссия по контролю за доходами решила создать для рассмотрения вопроса о декларациях спикера специальную рабочую группу. В нее вошли Евгений Бунимович («Яблоко»), Магомет Яндиев (СР), Леонид Зюганов (КПРФ), Валерий Головченко («Моя Москва») и единороссы Степан Орлов и Александр Семенников. Членов комиссии и авторов запросов Михаила Тимонова и Евгения Ступина в рабочую группу не взяли. Все заседания группы проходили в закрытом режиме.

Заседание 21 июля вел депутат Степан Орлов. По его словам, господин Шапошников предоставил коллегам исчерпывающие ответы на их вопросы.

Группа также запрашивала мнения Минтруда и прокуратуры Москвы, и там проблем и недостоверных сведений в декларациях не обнаружили. «Депутаты убедились в том, что источником приобретения долей в ООО «Ваш консалтинг» стали средства, полученные от сделки по продаже ценных бумаг, которые Алексей Шапошников приобрел еще до избрания в думу»,— сообщил господин Орлов.

Отказы по запросам депутатов, требовавших доступа к документам спикера и дополнительной информации о его доходах, комиссия объяснила запретом на разглашение персональных данных третьим лицам без согласия гражданина (Алексей Шапошников такого согласия не давал). Запрос же ФБК о проверке декларации группа не удовлетворила, сославшись на то, что эта организация просто не вправе требовать такой проверки.

В итоге за решение об отказе в удовлетворении запросов проголосовали восемь членов комиссии, депутаты Леонид Зюганов и Евгений Бунимович воздержались, а Михаил Тимонов был против. Алексей Шапошников в голосовании не участвовал.

Напомним, кроме запросов депутаты от СР, «Яблока» и КПРФ внесли проект постановления о недоверии председателю Шапошникову. Михаил Тимонов сообщил “Ъ”, что документ прошел визирование в аппарате думы и в мэрии и ожидает рассмотрения на профильной комиссии парламента. Для его рассмотрения должно быть выбрано удачное время, чтобы «это могло выстрелить, надо не просто пошуметь, а добиться результата», пояснил он. Господин Тимонов также не исключил судебного разбирательства из-за отказа комиссии допустить его к документам господина Шапошникова.

Елена Рожкова