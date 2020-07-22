 

Премьер пообещал скорректировать нацпроекты с опорой на значимые для людей показатели

22.07.2020, 11:30, Новости дня

При корректировке национальных проектов правительство будет исходить из необходимости достичь конкретных и значимых для каждого человека результатов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

«При реализации нацпроектов необходимо сосредоточиться на результатах, которые непосредственно влияют на улучшение жизни людей, <…> ориентироваться прежде всего на конкретные, значимые для каждого человека результаты», – передает ТАСС слова Мишустина.

«Они должны быть выделены в каждом проекте с показателями эффективности их реализации. Таким образом мы сможем понять, какие корректировки необходимы, а какие мероприятия избыточны», – добавил он.





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