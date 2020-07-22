 

США потребовали от Китая закрыть генконсульство

22.07.2020, 11:30, Новости дня

США потребовали закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Вэньбинь сообщил, что «21 июля США резко потребовали от Китая закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне», передает ТАСС.

«Эта односторонняя политическая провокация со стороны США серьезно нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений, а также консульское соглашение между Китаем и США», – сказал он.

Представитель МИД заявил, что «Китай решительно осуждает этот возмутительный и неоправданный шаг», который саботирует двусторонние отношения, передает РИА «Новости».

По его словам, «Китай призывает США немедленно отозвать это ошибочное решение».

Ранее главный редактор издания The Global Times сообщил в Twitter, что американские власти потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть дипмиссию в Хьюстоне.

До этого госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты хотят создать международную коалицию для противостояния Китаю.

На минувшей неделе министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что США уже лишились разума, какой-либо нравственности и доверия.

Газета ВЗГЛЯД писала о намерении американского лидера Дональда Трампа позвать Россию в антикитайскую коалицию.





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