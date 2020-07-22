Ученые рассказали о продукте, насыщающем организм «белком долголетия»

22.07.2020, 11:30, Разное

Эксперты сообщили, что гречка уникально влияет на организм, так как в ней содержится «белок долголетия» SIRT1. Информацию обнародовали в Journal of Cereal Science.

SIRT1 принимает участие в создании жировых клеток и метаболизме глюкозы, координирует механизм старения и незаменим в иных процессах, происходящих внутри клетки. Эксперты отмечают, что высокий уровень такого белка увеличивает устойчивость к стрессам. Исследователи полагают, что чем меньше калорий употребляют люди, тем значительнее уровень «белка долголетия» будет выработан организмом. Но специалисты подчеркивают, что запрещено недоедать, чтобы поправить здоровье.

Сформировать необходимый уровень такого белка поможет гречка в виде крупы или муки. Ученые заявляют, что в продукте много растительного белка, аминокислот, необходимых организму для образования собственных белков. В гречихе есть витамин группы B, который улучшает нервную и кровеносную системы, повышает иммунитет.