 

Ширвиндт опроверг новые данные об увольнении Добронравова из Театра сатиры: Это глупости

22.07.2020, 11:23, Разное

Накануне заведующая труппой Бронислава
Чунихина рассказала журналистам, что руководство организации просило Федора Добронравова отказаться от сторонних проектов. Подстраиваться под жесткий
график звезды сериала “Сваты” было тяжело.

Взамен работодатель якобы предложил ежемесячный гонорар в миллион рублей. Артист отказался, и театр решил оплачивать знаменитости только фактически отработанные дни. Новые
условия обидели актера, и он уволился.

По словам художественного руководителя Театра сатиры Александра
Ширвиндта, информация не соответствует
действительности. “Это глупости!” – эмоционально сказал режиссер.

Ширвиндт подчеркнул, что Добронравов получал достойное
вознаграждение за труд. Сумму режиссер посоветовал уточнить у самого
актера. Дескать, об уровне зарплаты в театре знают только артисты и
сотрудники бухгалтерии.

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Публикация от Федор Добронравов (@dobronravov.fedor) 22 Мар 2019 в 9:58 PDT

Худрук театра на Триумфальной площади отметил, что звезда сериала “Сваты” может вернуться на прежнее место работы. Ширвиндт и
Добронравов поддерживают связь. 20 июля знаменитости встречались для беседы.





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