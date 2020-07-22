 

Седокова ответила на вопрос о свадьбе с Тиммой

22.07.2020, 11:23, Разное

О романе экс-солистки “ВИА Гры” с баскетболистом заговорили летом прошлого года. По некоторым данным, Анна Седокова увела Яниса Тимму из семьи. Якобы спортсмен бросил жену, с которой прожил девять лет, ради артистки.

Позднее певица опровергла эти данные, отметив, что к моменту их знакомства латвийский спортсмен уже разорвал отношения с супругой. Седокова назвала Тимму самым порядочным и добрым мужчиной.

В своем инстаграм-аккаунте певица регулярно выкладывает совместные фотографии с возлюбленным. Поклонники рады за пару и желают им счастья. Недавно один из пользователей поинтересовался, планируют ли знаменитости свадьбу.

“Конечно, будет. У меня с Янисом?”, – отшутился Тимма, после чего переадресовал вопрос Седоковой. “А я знаю ответ”, – заявила артистка. Однако делиться своими мыслями с поклонниками она не решилась.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 13 Мар 2019 в 6:01 PDT

Напомним, Анна Седокова была дважды замужем. С 2004 по 2006 год певица состояла в браке с футболистом Валентином Белькевичем. Вторым супругом звезды стал
бизнесмен Максим Чернявский. Они прожили вместе с 2011 по 2013 год.





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