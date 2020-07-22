 

Регулярная чистка зубов снижает риск возникновения рака

22.07.2020, 11:17, Разное

Исследование длительностью в 20 лет учёными из Бостона выявило последствия отказа от чистки зубов. Плохая гигиена в полости рта увеличивает риск заболеванием раком желудка или горла.
Регулярное поддерживание гигиены в полости рта снижает вероятность возникновения злокачественных опухолей в желудке или полости рта. Эту теорию подтверждает исследование учёных из Гарварда, которые на протяжении более 20 лет наблюдали за состоянием здоровья более 100 тысяч человек. В нём принимали участие 49,6 тысячи людей мужского и 98,4 тысячи женского пола. За период исследования было обнаружено 199 случаев заболеваний раком пищевода и 238 болезней раком желудка.

Стоматологи настоятельно рекомендуют не пропускать чистки зубов, так как большое количество накопившихся бактерий вызывает болезни десен, что в свою очередь повышает вероятность появления опухолей пищевода на 43% и желудка на 52%.

Сравнивая людей, которым вырывали более двух зубов, и тех, кому не доводилось этого делать, риски заболевания раком пищевода и опухолью желудка возрастали на 42% и на 33%.





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