В РФ резко выросло число безработных

22.07.2020, 11:16, Новости дня

Число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Мишустин указал в ходе отчета о деятельности правительства в Госдуме, что «коронавирус сильно изменил рынок труда»: «С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, выросло в три с половиной раза».

В данный момент это около 3 млн человек, передает РИА «Новости».

Премьер отметил, что правительство продлило на три месяца выплату пособий тем, кто остался без работы до начала распространения коронавируса, «это свыше 1 млн человек».

Он подчеркнул, что, несмотря на глобальные вызовы, борьба с бедностью по-прежнему остается первостепенной задачей для правительства России, при этом меры, принятые для поддержки граждан на фоне коронавируса, можно считать беспрецедентными.

Кроме того, российские власти оказали поддержку 13 тыс. индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены закрыть свое дело после 1 марта, «всем им назначено максимальное пособие в размере одного МРОТ».

Мишустин отметил, что все службы занятости в это непростое время работали в онлайн-режиме.

По его словам, восстановление рынка труда невозможно без развития экономики: «И мы хорошо понимали это, когда принимали решение о том, кого надо поддерживать в период действия жестких ограничений. Требовалось максимально снизить издержки бизнеса. Помочь предпринимателям сохранить свое дело и не потерять деловых партнеров».

Так, сразу были приняты экстренные меры поддержки наиболее пострадавших отраслей: «Авиаперевозки, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание. По мере расширения кризисных явлений – также обратили особое внимание на розничную торговлю непродовольственными товарами, сферу культуры и средства массовой информации».

Он указал, что в первую очередь это касалось малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, так как «у них запас прочности гораздо меньше, чем у крупных компаний, предприятий».

Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин одобрил ряд неотложных мер, в частности, малому и среднему бизнесу предоставили отсрочку по обязательным платежам, для всех субъектов малого и среднего предпринимательства в два раза – с 30 до 15% уменьшены страховые взносы с заработных плат, которые превышали один МРОТ.

«Это постоянно действующая мера, которая не просто помогла такому бизнесу пережить сложный период, но и дала возможность успешно развиваться дальше. Третье: за второй квартал и вовсе списали налоги и страховые взносы. Такую поддержку получили свыше полутора миллионов малых и средних компаний и индивидуальных предпринимателей», – сказал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ не допустила взрывного, драматического роста безработицы как в ряде других государств.