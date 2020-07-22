 

Орландо Блум сделал татуировку в честь своего погибшего пса Майти

22.07.2020, 11:15, Разное

После недели активных поисков, переживаний, слез, просьб о помощи и трогательных постов в Instagram Орландо Блум констатировал печальный факт – их любимый пес Майти погиб. Ошейник рыжего той-пуделя был найден в районе Монтесито, Калифорния, где находится дом Орландо и Кэти Перри. Актер решил навсегда запечатлеть память о своем верном четырехлапом друге, набив татуировку с его именем на своей груди. Фотографиями и видео процесса Орландо поделился на странице в Instagram.

Майти сейчас в ином мире. После семи дней поисков от рассвета до заката сегодня – в седьмой день – мы нашли его ошейник… Я пролил за эту неделю столько слез, сколько, мне казалось раньше, в принципе невозможно, но и в этом я нашел исцеление… Я поднял каждый камень, проверил все дыры и подвалы, трубы, обыскал все задние дворы домов соседей и русло ручья… Две собаки-ищейки также сделали все возможное. Я благодарен своему маленькому Майти, он показал мне истинный смысл преданности и доказал, что любовь вечна. Я уверен, что он наблюдал сверху за мной, исследующим каждый двор, и знает, что я сделал все возможное. Он был для меня больше, чем компаньон. У нас с ним была душевная связь. Я прошу у тебя прощения. Я люблю тебя. Благодарю тебя. Покойся с миром, мое МОГУЧЕЕ (Mighty – могучий – прим. ред.) СЕРДЦЕ, мой маленький друг, – такое трогательное послание Орландо посвятил своей собаке.

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Публикация от Orlando Bloom (@orlandobloom)21 Июл 2020 в 11:19 PDT

Напомним, Майти – любимая собака Орландо Блума. Он постоянно брал ее с собой в путешествия, на семейные прогулки и даже в магазин не выходил без него. Актер нашел Майти в приюте в 2017 году. В начале этой недели той-пудель пропал: последний раз его видели вечером 14 июля в районе Монтесито, Калифорния, где находится особняк знаменитой четы. Кэти и Орландо ежедневно прочесывали округу в поисках любимца, расклеили объявления с фотографией Майти и обещанием вознаграждения в размере 5 тысяч долларов, разговаривали с жителями района в надежде получить хоть какую-то информацию. Но, к сожалению, поиски не увенчались успехом.





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