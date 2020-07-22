Создан тест, который помогает определять рак крови за четыре года до его появления

22.07.2020, 11:10, Новости дня

Международной команде ученых удалось разработать метод, который позволяет за четыре года до появления первых признаков болезни по анализу крови обнаружить пять форм рака.

Тест под названием PanSeer с точностью обнаруживает рак желудка, пищевода, легкого и печени, а также колоректальный рак на самых ранних стадиях. Во время нового исследования ученые имели доступ к крови онкологических больных, которая была взята задолго до оглашения диагноза. Эта возможность позволила специалистам определить в крови маркеры раннего развития рака и на их основе разработать уникальный тест.

При помощи нового метода ученым удалось обнаружить рак у 91% людей, у которых не было симптомов во время сдачи анализа, а диагноз ставился спустя несколько лет.