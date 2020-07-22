Доктор Мясников рассказал, как справиться с бессонницей

22.07.2020, 11:09, Разное

Доктор Мясников в своём Telegram-канале рассказал, как справиться с бессонницей. Например, можно перед сном съесть конфету.

Специалист отметил тот факт, что данный метод в большинстве случаев помогает победить бессонницу. Кроме того, он эффективен и для тех людей, которые не очень любят сладкое. При этом можно съесть абсолютно любую конфету: справиться и карамельная, и шоколадная.

Ранее доктор Мясников развеял миф о вреде кофе. Он заявил, что систематическое употребление данного напитка в значительной степени снижает вероятность развития онкологических заболеваний печени и цирроза. Более того, кофе оказывает позитивное воздействие на память и помогает укрепить кости.

Телеведущий посоветовал пить кофе несколько раз в день. Он обратил внимание на то, что любить и не любить ароматный напиток – выбор каждого, но его эффективность неоднократно подтверждалась, информирует Инфореактор.