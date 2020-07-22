 

Доктор Мясников рассказал, как справиться с бессонницей

22.07.2020, 11:09, Разное

Доктор Мясников в своём Telegram-канале рассказал, как справиться с бессонницей. Например, можно перед сном съесть конфету.
Специалист отметил тот факт, что данный метод в большинстве случаев помогает победить бессонницу. Кроме того, он эффективен и для тех людей, которые не очень любят сладкое. При этом можно съесть абсолютно любую конфету: справиться и карамельная, и шоколадная.

Ранее доктор Мясников развеял миф о вреде кофе. Он заявил, что систематическое употребление данного напитка в значительной степени снижает вероятность развития онкологических заболеваний печени и цирроза. Более того, кофе оказывает позитивное воздействие на память и помогает укрепить кости.

Телеведущий посоветовал пить кофе несколько раз в день. Он обратил внимание на то, что любить и не любить ароматный напиток – выбор каждого, но его эффективность неоднократно подтверждалась, информирует Инфореактор.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Крупнейший анализ показал опасности предиабета

23.06 / Российские врачи составили рекомендации по грудному вскармливанию при COVID-19

18.05 / Скандалы: Швейцарских прокуроров будут судить за отдых по-русски

10.07 / Мнение: Дуров против Гугл и Эппл, экономия благодаря кризису и укрупнение наливаек в Петербурге

30.05 / Плавание в море стало опасным из-за COVID-19

31.05 / В Кремле раскрыли подробности проведения парада Победы

23.05 / “Люблю свои складочки”: неожиданное признание Ковальчук стало сенсацией

15.07 / Меган Маркл выступила с обращением к молодому поколению: “Ваши голоса должны стать еще громче”

25.05 / Официально представлен смартфон Redmi K30i 5G с поддержкой сетей пятого поколения

02.07 / Преждевременные роды увеличивают риск ишемической болезни сердца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска