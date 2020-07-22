Определены сроки принятия решения о формате занятий в школах

22.07.2020, 11:08, Новости дня

Решение о формате занятий в российских школах будет приниматься 20 августа по каждому региону отдельно, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

«По-разному сейчас складывается ситуация, но в целом могу сказать, из докладов, которые я слышу, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября. 20 августа, соответственно, будет приниматься окончательное решение по каждому из регионов», – передает РИА «Новости» ответ Мишустина на соответствующий вопрос.



