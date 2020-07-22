Премьер-министр заявил о необходимости технологического рывка в России

22.07.2020, 11:08, Новости дня

России необходим технологический рывок, нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Нам необходим технологический рывок. Нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект. О такой задаче неоднократно говорил президент», – передает РИА «Новости» слова Мишустина в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе кабмина.

Премьер-министр отметил, что правительство подготовило комплекс мер по опережающему развитию IT-отрасли.

«Мы приступили к проведению «налогового маневра» для российских IT-компаний. Правительство внесло в Госдуму необходимые для этого поправки в законодательство. Сформируем максимально благоприятную среду для IT-бизнеса и рождения инноваций. Обкатывать их можно будет в том числе в условиях экспериментальных режимов, так называемых песочниц», – отметил Мишустин.

Он добавил, что требования к институтам развития в РФ будут пересмотрены.

«Институты развития – нужно посмотреть, что конкретно делает каждый из них. Какие есть проекты и результаты. И если понадобится, перезапустить их или создать новые инструменты для поддержки перспективных направлений», – сказал Мишустин.

Он отметил, что сейчас меняются требования ко всем элементам государства, в том числе и к правительству. «А значит – должны быть пересмотрены критерии и для институтов развития, необходимо уточнить, а где-то обновить цели и задачи», – подчеркнул премьер.

«Чтобы институты стали более прозрачными и эффективными, нужно контролировать их работу в режиме реального времени. И активнее интегрировать в общую повестку по достижению национальных целей развития», – добавил он.

Обновление институтов развития, по его словам, является одним из трех ключевых условий увеличения инвестиционной активности в России, без которого немыслимо дальнейшее развитие экономики.

Два других направления – это разработка комплексного механизма поддержки крупных инвестиционных проектов, в том числе – на основе соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также создание стабильных и понятных правил для улучшения делового климата.



