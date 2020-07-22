Мнение: Квартира без квартплаты

22.07.2020, 11:05, Разное

Читатели пишут, что в нормальном многоквартирном доме должен быть общий воздух. Как в гостиницах, где можно выбрать температуру в помещении и получить из вентиляции тёплый или холодный ветерок.

Идея правильная, и очень жаль, что пока что наши граждане решают проблему температуры самостоятельно, прорубая отверстия в стенах и вешая за окно некрасивые кондиционеры. Но я всё же начал бы улучшение многоквартирных домов с другого — с отмены платы за коммунальные услуги. Точнее, плату за воду и электричество я бы оставил, чтобы жильцы не разбазаривали бесплатный ресурс, а вот все остальные платежи, — лифты, уборка двора, отопление, — я бы из квитанции вычеркнул. Мы покупаем квартиры за большие деньги вовсе не для того, чтобы потом ежемесячно платить ещё и за их обслуживание, и за капремонт.

Технически это можно сделать, передав коммерческие помещения на первом этаже в собственность ТСЖ. Дохода от сдачи помещений в аренду под магазины будет вполне достаточно, чтобы полностью отказаться от сбора коммуналки с жильцов. Сами квартиры немного подорожают, однако возможность вычеркнуть важную статью расходов из семейного бюджета, уверен, привлечёт многих покупателей.

У ТСЖ должно быть значительно больше возможностей, чем сейчас. К примеру, почти в каждом доме есть неадекватные соседи, которые бросают окурки с балкона, оскверняют лифты и безудержно шумят после 23 часов. Сейчас с ними сделать почти ничего нельзя. Если же у ТСЖ будет бюджет на видеонаблюдение и на юриста, проблема решится по щелчку пальцев. Выбросил окурок из окна, — юрист пишет по всей форме заявление в полицию, прикладывая к нему фрагмент видеозаписи и данные на владельца квартиры. Пара штрафов по 5 тысяч рублей, и курильщики задумаются над приобретением пепельницы.

Сейчас такого нет, так как любые дополнительные расходы — это увеличение квартплаты, а увеличение квартплаты — это гневное возмущение жильцов. Если полноводный бюджет ТСЖ будет формироваться с аренды, из обычного многоквартирного дома можно будет сделать просто конфетку.

Я вижу две причины, из-за которых таких домов сейчас или не строят, или почти не строят.

Во-первых, обслуживание домов — очень криминальная и коррумпированная отрасль. Та бандитская прослойка, которая в девяностых трясла ларьки, к настоящему времени частично перешла на работу в сектор ЖКХ. Если вы пробовали когда-нибудь выгнать нерадивую управляющую компанию из многоквартирного дома, вы знаете, о чём я говорю.

Дом, в котором ТСЖ владеет коммерческими помещениями, станет лакомым кусочком для разного жулья. При этом застройщик дома навряд ли захочет создавать крепкую юридическую броню вокруг этой схемы, а сами жильцы почти наверняка не будут принимать никакого участия в защите своей коллективной собственности. Как показывает опыт, большая часть «активных граждан» способна только ныть и жаловаться. Когда речь заходит о том, чтобы начать действовать, — подписаться под заявлением в прокуратуру, к примеру, — активные граждане обычно сразу же становятся пассивными.

Вторая проблема «домов без коммуналки» заключается в деньгах. К примеру, ипотечники зададут себе справедливый вопрос: какой мне смысл экономить на коммуналке, но при этом переплачивать по ипотеке? Другие просто не захотят тратить существенные деньги сейчас, чтобы вернуть их когда-нибудь потом.

Давайте проведём нехитрый подсчёт.

Допустим, у нас есть квартира площадью в 60 метров.

На коммуналку (без воды и электричества) надо выделять по 3 тысячи рублей рублей в экономичном варианте или по 9 тысяч рублей в «роскошном» варианте. Если считать, что доходность коммерческой недвижимости 6% в год, получится, что доплатить за квартиру придётся или 600 тысяч (вариант минимум) или 1,8 млн (роскошный вариант).

Как полагаете, многие покупатели согласились бы на подобную сделку?