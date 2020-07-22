Мнение: Странные фантастические картины Макса Фрея
22.07.2020, 10:33, Разное
Продолжаю показывать, как символисты 19 века и их продолжатели, всяческие магические реалисты, сформировали тот визуальный мир, который мы потребляем сегодня с экранов.
Max Frey. Lichtspenderin, 1934.
Немецкий художник Макс Фрей (1874-1944) получил нормальное для 19 века художественное образование, учился в академии, работал театральным художником.
Был призван, воевал на Первой Мировой, выжил. Вернулся к творчеству. Преподавал живопись, стал профессором. Умер в 69-летнем возрасте. Биография, в принципе, вполне благополучная для человека его эпохи и национальности.
Творчество, хотя сегодняшнему зрителю может показаться и необычным для профессора живописи, на самом деле было тоже вполне стандартным для той эпохи, полной визионерства.
Зверь и человек, 1931
Глубины моря, ок. 1926
Амазонка и морской конек, 1932
Посейдон с дочерью, 1931
Хранитель счастья, ок. 1939
Люди не напрасно борются с глупостью, 1927
Игра с зеркалом, 1930
Летающие охотницы, 1932
Приход весны, 1931
Бой с драконами
Арфа, 1932
Ночное катание на санях, 1931
Дочь Посейдона, 1930
А вот его автопортрет 1934 года.
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Источник: Шакко
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