 

Мнение: Странные фантастические картины Макса Фрея

22.07.2020, 10:33, Разное

Продолжаю показывать, как символисты 19 века и их продолжатели, всяческие магические реалисты, сформировали тот визуальный мир, который мы потребляем сегодня с экранов.

Max Frey. Lichtspenderin, 1934.

Немецкий художник Макс Фрей (1874-1944) получил нормальное для 19 века художественное образование, учился в академии, работал театральным художником.

Был призван, воевал на Первой Мировой, выжил. Вернулся к творчеству. Преподавал живопись, стал профессором. Умер в 69-летнем возрасте. Биография, в принципе, вполне благополучная для человека его эпохи и национальности.

Творчество, хотя сегодняшнему зрителю может показаться и необычным для профессора живописи, на самом деле было тоже вполне стандартным для той эпохи, полной визионерства.

Зверь и человек, 1931

Глубины моря, ок. 1926

Амазонка и морской конек, 1932

Посейдон с дочерью, 1931

Хранитель счастья, ок. 1939

Люди не напрасно борются с глупостью, 1927

Игра с зеркалом, 1930

Летающие охотницы, 1932

Приход весны, 1931

Бой с драконами

Арфа, 1932

Ночное катание на санях, 1931

Дочь Посейдона, 1930

А вот его автопортрет 1934 года.

Другие работы художника

Источник: Шакко





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