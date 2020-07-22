Мишустин пообещал вернуть туристам деньги за отдых в России

22.07.2020, 10:53, Новости дня

Правительство вернет туристам по 5-15 тыс. рублей при отдыхе в ряде регионов страны, уже выделило для этого 15 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Выступая в Госдуме со своим первым отчетом о работе правительства за 2019 год, он отметил, что туристическая отрасль сегодня оказалась в сложном положении, и нужно не только поддержать ее, но и обеспечить условия для динамичного развития.

Мишустин напомнил, что туроператорам уже предоставлены субсидии в размере около 3,5 млрд рублей.

«А на прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом. Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

По его словам, развитие перспективного направления экологического туризма выработает у граждан РФ привычку бережно относиться к природе своей страны.

Премьер напомнил, что в 2019 году был проведен отбор 8 национальных парков для размещения туристической инфраструктуры, и создано 5 новых особо охраняемых природных территорий.

«Рассчитываем, что, развивая это направление, мы приучим людей бережно относиться к природе. А в рамках нацпроекта «Экология» будем и дальше совершенствовать правовую базу для более надежной охраны окружающей среды. В том числе для ликвидации накопленного вреда на сложных объектах», – сказал Мишустин.

Между тем в АТОР рассказали, что Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) разрабатывает систему стимулирования туристических поездок по России, которая предусматривает возможность возврата туристу части средств за приобретенный тур на банковскую карту «Мир».

Письма Ростуризма о готовящемся проекте получили несколько туроператоров.

«В документе указано, что на выплату кешбэка туристам предусмотрена субсидия из федерального бюджета. Таким образом, деньги туристам за поездки по РФ вернет государство», – передает ТАСС сообщение АТОР.

Предполагается, что акция будет запущена в августе. Для получения кешбэка необходимо оплатить тур картой «Мир». Летом популярные курорты в акции участвовать не будут, поскольку у них нет проблем с привлечением туристов в высокий сезон, однако они могут подключиться к программе в осенне-зимний период.

Пока предполагается, что вернуть часть средств можно будет за тур, который включает перевозку на любом виде транспорта и проживание в гостинице в определенных регионах из перечня, прошедшей обязательную классификацию. Продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей, а стоимость – от 25 тыс. рублей. Круизные туры по РФ с проживанием на судне также смогут участвовать в этой акции, отмечает АТОР.

Кроме того, чтобы получить кешбэк, тур должен быть приобретен в определенные даты, и сама поездка также должна состояться в определенные акцией сроки.

По данным АТОР, при покупке тура стоимостью от 25 тыс. до 50 тыс. руб. предлагается возвращать на карту туриста 5 тыс. руб. Для туров стоимостью от 50 тыс. до 75 тыс. руб. возврат может составить 10 тыс. руб., а для туров стоимостью выше 75 тыс. руб. – 15 тыс. руб.

Планируется, что приобрести туры по акции можно будет примерно по 50 внутренним направлениям



