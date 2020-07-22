 

Алексей Глызин: «Пелагее будет сложно построить новую семью после развода»

22.07.2020, 10:53, Разное

Во время музыкального фестиваля «Славянский базар в Витебске» музыкант Алексей Глызин прокомментировал развод Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным. Он считает, что артистке будет достаточно сложно создать новую семью после этого расставания.
Супруги делят через суд совместно нажитое имущество, среди которого квартира в столице, дом в Подмосковье, автомобиль и пара машиномест. Пелагея ранее пояснила о том, что наняла охрану, так как опасается за собственную безопасность. Пелагея и Иван Телегин засыпают друг друга взаимными обвинениями, а в прессе регулярно появляются публикации об их разводе.

Алексей Глызин убежден, что артистка привыкла жить по иным правилам, поэтому ей будет сложно создать новую семью. Певец считает, что для Пелагеи не существует идеального мужчины, а представителям сильного пола не просто понять такую женщину. В мире шоу-бизнеса, как отметил музыкант, это происходит довольно часто. Известные певицы не могут на протяжении длительного времени жить с одним партнером. Они находятся в постоянном поиске и это редкость, встретить «единственного и на всю жизнь».

Сам музыкант счастлив с Санией Бабий уже 28 лет. Это его второй брак, и Алексей Глызин не скрывает, что в отношениях были различные периоды. Семья едва не распалась из-за его неверности, но супруга проявила женскую мудрость и сохранила брак. По словам артиста, мужчины по своей природе бывают «противными, взбалмошными и глупыми».





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