Мишустин сказал, зачем РФ качественные дороги

22.07.2020, 10:53, Новости дня

Безопасные и качественные дороги призваны обеспечить качественно новый уровень дорожной инфраструктуры, повысить безопасность движения и обновить общественный пассажирский транспорт в городах России, сказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

«В национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» также поставлена цель – обеспечить качественно новый уровень дорожной инфраструктуры, повысить безопасность движения и обновить общественный пассажирский транспорт в городах России. Предусмотрели 100 миллиардов рублей для опережающего финансирования тех регионов, которые перевыполняют планы по строительству дорог. Чем раньше мы завершим эти объекты, тем скорее будет получен мультипликативный эффект – улучшится логистика, появятся новые рабочие места, вырастут налоговые поступления», – сказал Мишустин.

По его словам, все это поможет оживить экономику и усилить связи между регионами России.

По его словам, надо связать все регионы транспортными артериями.

«Нам необходимо связать все регионы транспортными артериями. Создать инфраструктуру Северного морского пути как альтернативного транспортного коридора», – сказал Мишустин.

Он отметил, что это позволит привлечь дополнительную грузовую базу, а также будет способствовать социально-экономическому развитию регионов и страны в целом.

Мишустин также призвал пользоваться географическими преимуществами страны для развития транспортной отрасли, в том числе контейнерных перевозок.

Как отметил он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом, кабмин видит в транспортной отрасли большой потенциал, «несмотря на то, что практически все перевозки – и грузовые, и пассажирские – до конца не восстановились».

«Мы можем и должны воспользоваться теми географическими преимуществами, которые есть у России, в том числе для развития контейнерных перевозок», – передает ТАСС слова Мишустина.

По его словам, правительство РФ видит большой потенциал в транспортной отрасли, несмотря на то, что грузовые и пассажирские перевозки до конца не восстановились.

«В своей экономической политике государство должно быть дальновидным инвестором. Несмотря на то, что практически все перевозки – и грузовые, и пассажирские – пока до конца не восстановились, мы видим в транспортной отрасли большой потенциал», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

Он отметил, что в настоящее время в портфеле правительства девятнадцать крупнейших инфраструктурных проектов. «Каждый транспортный проект дает мультипликативный эффект в соответствующих смежных отраслях. Среди этих проектов – расширение БАМа и Транссиба, завершение ЦКАДа и строительство трассы Европа – Западный Китай», – продолжил глава правительства.



