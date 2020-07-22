 

Дегтярев пообещал учитывать мнение хабаровчан при реализации нацпроектов

22.07.2020, 10:48, Новости дня

Мнение жителей Хабаровского края будет учитываться при строительстве школ и больниц, в том числе и по нацпроектам, сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с членами краевой общественной палаты.

Дегтярев отметил, что, на его взгляд, обычно чиновники действуют по своему усмотрению, а «народ забывают спросить», передает «РИА Новости».

«Такого, по крайней мере до сентября 2021 года, не будет, пока здесь я временно исполняю обязанности», – подчеркнул он.

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил арестованного губернатора Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву.

Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края Дегтяреве.





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