Национальная идея, предложенная новым вице-премьером Уруским, вполне может стать визитной карточкой Украины

22.07.2020, 10:43, Новости дня

Идея воздушного старта космических ракет может стать национальной для Украины, заявил президент концерна “Титан”, в который входит ООО “УРАРП” (Украинский разработчик – авиаремонтное предприятие) Анатолий Лёвин в своем Facebook.

“В первом интервью на должности новоназначенный вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олег Уруский представил концепцию воздушного старта космических ракет как новую национальную идею для Украины. Я полностью поддерживаю эту концепцию, потому что для Украины воздушный старт космических ракет будет настоящим прорывом. Эта идея имеет все шансы стать национальной, и мы готовы ее поддержать”, – написал он.

По словам Лёвина, Украина имеет собственные самолеты, которые могут быть использованы для воздушного старта: “Мрія”, “Руслан” и самолеты Ил-76.

“Если говорить про Ил-76, то для этой цели больше подходит Ил-76 МД. На сегодняшний день этот аппарат оснащен балочными бомбовыми держателями. Модернизация такого самолета под запуск ракет весом 18–20 тонн из-под крыла – дело вполне осуществимое. Второй вариант воздушного старта – это когда ракета стартует с фюзеляжа. Ил-76 оснащен специальным вытяжным парашютом, конструкция которого позволяет делать такой запуск. Грузоподъемность самолета Ил-76 – 50 тонн, позволяет выводить ракету весом в 30 тонн из фюзеляжа”, – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что его предприятие готово взяться за такой проект.

“Мы готовы взяться за это дело. Тем более, что одно из наших предприятий – OOO “УРАРП” имеет все необходимые лицензии и документ. Мы являемся держателем сертификатов разработчика и дополнительных сертификатов типа по самолету Ил-76 по двигателям Д30КП2, устанавливаемым на этой машине. Для воздушного старта не нужен космодром. Практически любая страна мира, которая имеет желание запустить свой спутник или доставить какой-то груз на орбиту, сможет приглашать в перспективе украинскую компанию, которая осуществит такой запуск из любой точки планеты. Прилетает украинский самолет, грузится в фюзеляж ракета, укомплектованная космическим аппаратом или грузом, самолет поднимается на высоту 8–10 км, и совершается запуск”, – написал Лёвин.

По его информации, американцы оценили стоимость одного такого запуска более чем в $10 млн.

“Спрос на подобные услуги сегодня просто огромный, так что данная программа сможет принести очень много пользы нашей стране. Благодаря воздушному старту Украина подтвердит свой статус аэрокосмической державы. Реализация программы воздушного старта как национальной идеи оживит всю аэрокосмическую отрасль и вполне может стать новой визитной карточкой Украины. Ведь речь не только о самолетах. Будет развиваться ракетостроение, изготовление спутников и космических аппаратов. Это очень хорошо простимулирует “Южмаш”. В отрасли начнется прогресс”, – заявил руководитель компании.

Самым важным в этом проекте он считает то, что это Украине по силам и страна действительно может реализовать эту идею на протяжении ближайших двух-трех лет.

‼️В первом интервью на должности, новоназначенный вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олег Уруский… Posted by Анатолій Льовін on Teisipäev, 21. juuli 2020